Visszahozták őket

Két ember életét mentették meg a balatoni vízimentők

Két ember életét mentették meg a balatoni vízimentők

Szinte egy időben két embert, Balatonlellén egy nőt, míg Tihanyban egy férfit élesztettek újra eredményesen a vízimentők éleszteni azt követően, hogy élettelen testüket a partra vitték. 2017.08.03 16:28

A balatonlellei strandon nem sokkal 11 óra után lett rosszul egy 70 éves nő, ezt látva a helyszínen tartózkodó vízimentő azonnal a helyszínre futott. Mivel a nő nem mutatott életjeleket, ezért a vízimentő, egy külföldi strandoló segítségével megkezdte a reanimációt.



A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Ábrahámhegyről a sürgősségi mentőhajót is elindította a helyszínre, amelynek személyzete, valamint a Gyermekmentő Alapítvány időközben riasztott egysége és a kiérkezett mentőhelikopter személyzete közösen küzdöttek a nő életéért. A nőt majd' egy órás újra élesztés után a helikopterbe vitték, de felszállás előtt újra leállt a keringése és így újra kezdték a reanimációt. A második beavatkozás után sikerült olyan stabil állapotba hozni, hogy a mentőhelikopter kórházba vitte.



A nőről időközben kiderült, hogy néhány napja a szívével kezelték, így valószínű, hogy rosszul lett a vízben.



Közben Tihanyban egy élettelen férfit vettek észre a strandolók, ahogy a vízen lebeg. Őt is a vízimentők munkatársa kezdte újraéleszteni azt követően, hogy a vízből kimentették. Feltehetően ez a férfi is rosszul lett és így kerülhetett a vízbe. Őt hamar, a második-harmadik kompresszió után már sikerült visszahozni, ettől kezdve ugyan mg eszméletlen volt, de már spontán légzése alakult ki.



Ehhez az esethez Tihanyból indult a Rupert sürgősségi mentőhajó, valamint a szárazföldön az Országos Mentőszolgálat esetkocsija. A férfi állapotát stabilizálták, végül a mentőautó kórházba vitte.



A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata a két eset kapcsán, különös tekintettel a kánikulára, fokozott óvatosságra inti a különböző betegségekben szenvedőket. Számukra ugyanis a fürdőzés, ami együtt jár a napon tartózkodással fokozottabb veszélyt jelent, mint az egészséges szervezetű emberekre.