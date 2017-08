Rejtélyes halálesetek

Több idős ember meghalt egy budakalászi szociális otthonban

Fotó: Thinkstock

Nagyon sok mentő volt hétfőn egy budakalászi szociális otthonnál, két ember meghalt, másokat kórházban ápolnak - írta szerdán egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva a 444.hu.

A lap forrása azt is megemlítette, hogy ételmérgezéshez hívták a mentősöket.

A 444.hu megkereste a Mentőszolgálatot is az üggyel kapcsolatban, akik nem akartak felvilágosítást adni. Győrfi Pál szóvivő csak annyit írt a kérdésekre, hogy keressék meg a szociális otthon üzemeltetőjét.

Az otthonban délelőtt telefonon csak annyit mondtak, hogy mentők ugyan jártak náluk, ez egyáltalán nem ritkaság, de ételmérgezés nem történt.

Szerdán kora este a Bors írta meg, hogy ételmérgezés történhetett Budakalászon, ketten meghaltak, hat embert pedig kórházban ápolnak. Arról is írtak, hogy összesen hét mentőautó volt a helyszínen.

Ezután újra felhívták a budakalászi otthont, ahol megint azt mondták, hogy nem történt ételmérgezés, de azt elismerték, hogy több idős ember is meghalt.

Arról beszéltek, hogy a nagy meleget az otthon idős, gyakran 90 év feletti, súlyos beteg lakói nagyon nehezen bírják, ezért valóban gyakran járnak hozzájuk a mentők, de nem történt náluk semmi rendkívüli esemény.