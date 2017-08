Bántalmazás

Brutálisan bánhattak egy 87 éves nővel egy magyar idősotthonban

Gizella július 20-án íratta be demenciában szenvedő édesanyját egy idősek otthonába, majd egy hét múlva el is hozta, miután az asszony testét kék-zöld foltok borították, kiszáradt és eltört a csuklója - írta a nő a Facebook oldalára. A Bors megkérdezte az érintett otthon felettes szervét: az intézet vezetője mindössze annyit mondott, hogy belső vizsgálatot indítottak.

"Az otthonban megkértek, hogy az ő érdekében ne látogassam gyakran, délelőttönként telefonon érdeklődtem a hogyléte felől. Két nap elteltével azt mondták, hogy beleesett egy bokorba" - idézi a nőt a lap.

Gizella egy darabig megelégedett ezzel a magyarázattal, majd egy hét után csak azért is meglátogatta az édesanyját. Szörnyű látvány fogadta: az idős hölgy áthatóan nagyon szomjas volt, az érkezésükkor vitt ivólevek érintetlenek voltak, az arcát, a lábát, a kezét lila foltok borították, alig volt magánál, erős nyugtatók hatása alatt állhatott.

Gizella azonnal hazavitte magával az édesanyját, aki egy napig csak aludt, majd orvoshoz vitte. Kiderült, hogy a nő csuklója eltört, a sérülés több napos lehetett.

A nő jelenleg a jogi képviselőivel egyeztet arról, hogy érdemes-e rendőrségi feljelentést tenni.