Baleset

Sekély vízbe ugrott fejest a 17 éves fiú, akár örök életére lebénulhat

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány balatonlellei egységét is riasztották ahhoz a 17 éves fiúhoz, aki egy úszógumit akart átugrani a Balatonban, ezért a sekély vízbe ugrott fejest - írja a Blikk.

Az Országos Mentőszolgálat is a fiú segítségére sietett, akit végül mentőhelikopterrel vittek kórházba. A fiú a déli parton ugrott fejest, itt különösen veszélyes a fejesugrás, hiszen sokáig nem mélyül a víz.

A lap úgy tudja, a 17 éves fiú nyakcsigolya törést szenvedett.

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány évről évre találkozik hasonló esetekkel, van köztük olyan is, ami a gerincvelő sérülése miatt akár tartós bénulással is járhat.