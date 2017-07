Bűnügy

S. Ábel robbantásra készülhetett

Fotó: MTI

Ahogy arról mi is beszámoltunk, pénteken délután a TEK emberei letartóztatták a körtéri lldözőként ismert S. Ábelt. A 24.hu úgy tudja, hogy a férfit többek között robbanószer előállításával gyanúsíthatják. A gyanú szerint júliusban döntötte el, hogy robbanóanyagot fog készíteni, be is szerezte az ehhez szükséges alapanyagokat, és a hónap végére elő is állított egy olyan szert, amelyet megbízhatatlansága és veszélyessége miatt még engedéllyel sem gyárthatott volna. Az eddigi adatok szerint a szer alkalmas arra, hogy öljön, robbanás esetén három-öt méter sugarú körben okozott volna súlyos, maradandó sérüléseket.

A bíróság megállapítása szerint a fiatalember cselekménye alkalmas robbanóanyaggal visszaélés bűntette megalapozott gyanújának megállapítására. A megalapozott gyanút a helyszíni szemlékről készült jegyzőkönyvek, a tanúvallomások, az igazságügyi vegyészszakértői vélemény, az igazságügyi tűzszerészszakértői vélemény, a házkutatásról készült jegyzőkönyv, a titkos adatszerzés és egyéb adatszerző tevékenység során beszerzett adatok támasztják alá.

A mostani eljárás rablás előkészülete miatt indult ellene. Korábban beszerzett egy lőfegyvernek ugyan nem minősülő, de az emberi élt kioltására alkalmas, működőképes, muzeális pisztolyt, amelyet a rendőrség még július elején lefoglalt a gyanúsítottól.

Titkos adatszerzés útján derült fény arra, hogy egy barátjával arról folytatott eszmecserét, hogy prostituáltakat kellene kirabolni. Bár a gyanúsított által részben előállított, részben előállítani tervezett robbanóanyag célja ismeretlen, de a bíróság szerint nem kizárt, hogy a rabláshoz akarta használni az anyagot vagy véletlenszerűen kiválasztott emberekkel szemben.