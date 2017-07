Rajtaütés

Gyógyszerhamisítók laborját számolták fel a rendőrök Budapesten, a négy gyanúsított ipari mennyiségben gyártotta a hamis készítményeket. A rajtaütések két helyszínén lefoglalt tabletták és ampullák feketepiaci értéke mintegy 600 millió forint. 2017.07.29 08:36 ma.hu

A Nemzeti Nyomozó Iroda eljárásának adatai szerint egy 47 éves budapesti férfi hosszabb ideje irányított egy olyan csoportot, melynek tagjai, az ő utasításainak megfelelően különböző hatású gyógyszereket állítottak elő egy XVIII. kerületi családi ház pincéjében, legalább április óta. Napi rendszerességgel több ezer tablettát és ampullát gyártottak, amiket egy Dunaharasztiban található ingatlanban csomagoltak, illetve tároltak. Hetente több alkalommal onnét küldték a termékeket futárszolgálattal Európa több országába. A nyomozók szerdán, összehangolt akció keretében fogták el a bűnözői csoport vezetőjét és két társát. A házkutatás alkalmával a pincében a nyomozók keverőgépet, tablettázógépet, adagológépet, címkéző berendezést, gyógyszer-alapanyagokat, már elkészített gyógyszert, illetve nagy mennyiségű valutát találtak és foglaltak le, valamint egy éles lőfegyvert is találtak a hozzá tartozó lőszerekkel. Egy dunaharaszti lakásban a rendőrök elfogták a csoport negyedik tagját is, a pincében pedig ipari mennyiségű gyógyszert találtak, amelyet szintén lefoglaltak. A két helyszínen a nyomozók összesen több mint 600.000 darab tablettát és ampullát találtak, amelyek feketepiaci értéke körülbelül 600 millió forint. A rendőrök a négy férfit gyanúsítottként hallgatták ki, bűnügyi őrizetbe vették őket és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat is, amit a bíróság hármuk vonatkozásában, pénteken el is rendelt; negyedik bűntársuk szabadlábon védekezik. A Nemzeti Nyomozó Iroda szakértők bevonásával folytatja a további nyomozást.