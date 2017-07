Bűnügy

Leszúrta és egy paplanba csavarta a szomszéd kislányt a 18 éves fiú

Megölt egy 11 éves kislányt egy, a New Jersey Keansburgben élő 18 éves fiú - írja az NJ.

A gyerek eltűnését az édesanyja jelentette be. A rendőrök másnap annak a New Jersey állambeli Keansburgben álló társasháznak a tetején találták meg, amelyben a lány családja is élt. A gyermek holtteste egy paplanba volt csavarva, és közel volt az egyik lakás ablakához, amelyben a 18 éves Andreas Erazo élt. A lakásban vérnyomokat is találtak, ezért a fiút letartóztatták. Erazo beismerte, hogy ő szúrta le a kislányt, majd megpróbálta elrejteni a holttestét.

A fiatal gyilkosnak a bíróság döntése értelmében börtönben kell majd megvárnia az ítéletet, ami valószínűleg életfogytigalni szabadságvesztés lesz.