Bűnügy

Hétéves korától molesztálta apja a ceglédi kislányt

Előzetes letartóztatásba került egy ceglédi férfi csütörtökön, mert a gyanú szerint molesztálta a gyerekét. Az apa ellen tizenkettedik életévét be nem töltött, hozzátartozója sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt indított eljárást a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.

A Budapest Környéki Törvényszék csütörtöki tájékoztatás szerint az apa 2013-tól 2014 szeptemberéig több alkalommal molesztálta kislányát, aki előbbi időpontban hétéves volt.

Azzal fenyegette a gyereket, hogy megveri, ha bárkinek beszélni mer.

Azt nem közölték, hogy derült fény a történtekre, annyit írnak, hogy a gyanút a tanúvallomások mellett szakvélemény is alátámasztja. Ha a későbbiekben bűnösnek találják, 15 évet is kaphat. Az elrendelt kényszerintézkedés kapcsán azt közölték, hogy a gyanúsított esetében fennáll a szökés, elrejtőzés, valamint a sértett és a tanúk befolyásolásának veszélye.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság arról számolt be csütörtökön, egy őrizetbe vettek egy 66 éves férfit szexuális kényszerítés miatt, mert erőszakoskodott egy kiskorúval. Ő szintén rács mögé kerülhet.