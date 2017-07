Gyilkosság

Öngyilkos autós okozta a szolnoki kettős tragédiát

Az eddigi adatok szerint öngyilkos autós okozta a július 19-én, Szolnokon történt kettős tragédiát. A balesetben ő és a vétlen jármű vezetője is azonnal meghalt, miután a férfi áthajtott a szemközti sávba és fékezés nélkül belerohant egy kisbuszba.

A Zsaru magazin azt írja, a rendőrök épp tanúkat kerestek a helyszínen, amikor megállt a közelükben egy nő a kocsijával. Közölte, hogy felismeri az összetört járművet, mert a barátjáé. Elmondta, hogy párja egy háromgyermekes apuka, aki a válása után ismerkedett meg vele. Szerették egymást, de gyakran veszekedtek. Aznap reggel is vitatkoztak, sőt, szakítottak, de a nő szerint erre korábban is volt példa, és rendre kibékültek már aznap estére. A férfinak nem voltak drog-, vagy alkoholproblémái, és arra sem utalt soha, hogy foglalkoztatná az öngyilkosság.

Kivéve a tragédia napján. Aznap több ilyen tartalmú üzenetet is küldött a nőnek, amit ő meg is mutatott a rendőröknek.

Az üzenetekben egyebek mellett arról írt, hogy azt tervezi, nagy sebességgel belerohan egy kamionba, és, hogy "hatalmas lesz élete utolsó csattanása".

A történteket ezek után már könnyebb volt rekonstruálni. A férfi néhány perccel este 8 óra előtt a 103-as kilométernél szállt bele a kisbuszba, kamionnal ugyanis nem találkozott. A vétlen sofőrnek esélye sem volt a fékezésre, de még arra sem, hogy megpróbáljon kitérni, vagyis nem baleset, hanem gyilkosság történt.