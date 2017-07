Otthonszülés

Geréb Ágnest fogházba küldhetik

Fotó: MTI

Fogházba küldené az ügyészség Geréb Ágnest - írja a Magyar Nemzet. A lap a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség szóvivőjétől megtudta: szeretnék, ha a szülésznővel szemben 2012-ben kihirdetett és jogerőre emelkedett ítélet hatályát állítaná vissza a Fővárosi Ítélőtábla.

Gerébet öt évvel ezelőtt másodfokon két év letöltendő fogházbüntetésre és tíz év foglalkozástól eltiltásra ítélték, de védője perújítást kezdeményezett. Ennek nyomán az ügy újra a Fővárosi Törvényszék elé került, ahol idén tavasszal két év felfüggesztett fogházra és nyolc év eltiltásra enyhítették a büntetést. Az ítélet ellen a vád és a védelem is fellebbezett, így az ügy ismét a táblabíróságon folytatódik.

A törvényszék két esetet tárgyalt újra. Az egyiknél egy magzat válla elakadt a szeméremcsontban, Geréb Ágnes pedig a szabályok megsértésével intravénásan oxitocint adott be a szülő nőnek, ami méhösszehúzódást eredményezve tovább rontott a kritikus helyzeten. Egy rosszul végrehajtott műfogás eltörte a gyermek gerincét, aki meghalt, és testét csak kórházba szállítás után tudták kivenni a szülőcsatornából.

A második perújítással érintett eset egy ikerterhességből alakult ki. Itt a szülésznő nem végzett folyamatos keringésvizsgálatot, nem alkalmazott megfelelő infúziót, méhűri vizsgálatot és burokrepesztést, a 2012-es ítélet szerint "nem vezette, csak követte a szülést". A másodikként született gyermeket később elveszítették, mert oxigénhiány és agykárosodás következett be nála.

Áprilisban a törvényszéki tanács az első eset kapcsán elutasította a perújítást, a másik esetben viszont részben elfogadta a vádlott és ügyvédje álláspontját, ezért enyhítették a szabadságvesztést felfüggesztettre. Azt is kimondta a törvényszék, hogy a szakértői vélemények nem bizonyítják kétséget kizáróan, hogy a csaknem 14 évvel ezelőtt beállt halálhoz Geréb Ágnes mulasztása vezetett és nem például egy méhen belüli fertőzés, ami ugyancsak okozhat agykárosodást.

Az ügyészség elsősorban azt vitatja, hogy a bíróság szerint a halál és a foglalkozási szabályok megsértése között nem teljes mértékben alátámasztott az ok-okozati összefüggés. A korábbi eljárásban kirendelt orvosszakértők ugyanis oxigénhiányos állapot bekövetkezését tárták fel, amit vírus nem okoz, ráadásul ha valóban lett volna fertőzés, a másik magzat is fertőződött volna.