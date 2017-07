Bűnügy

Kihallgatták a másfél éves unokahúgát cigarettáztató pesterzsébeti férfit

Kihallgatták a másfél éves unokahúgát cigarettáztató pesterzsébeti férfit

Gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés kísérlete miatt azt a férfit, aki még májusban, budapesti lakóhelyén az ölébe ültette és cigarettáztatta másfél éves unokahúgát. 2017.07.20 10:57 Havariapress

Az ügyben a sértett gyermek édesanyját, azaz a férfi testvérét már korábban gyanúsítottként hallgatták ki, kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt, a mostani újabb gyanúsításra az elkészült orvos-szakértői vélemény alapján került sor.



A szakvélemény ugyanis megállapította, hogy a férfi cselekménye alkalmas volt a sértett kislánynál akár 8 napon túl gyógyuló hörgőgörcs, asztmás roham, illetve másodfokú égési sérülések kialakítására, mely sérülések elmaradása csak a véletlennek volt köszönhető.



A gyanúsítás ellen a férfi panaszt jelentett be, arra hivatkozva, hogy a közösségi portálokon is megosztott esetet csak imitálta. A panaszt azonban a rendelkezésre álló bizonyítékok ismeretében az illetékes kerületi ügyészség a tegnapi napon elutasította.



A gyanúsított jelenleg - más ügyben - előzetes letartóztatásban van a Fővárosi Törvényszéken életveszélyt okozó testi sértés kísérlete és közúti veszélyeztetés miatt folyamat lévő büntetőügyében, ahol őt az ügyészség azzal vádolja, hogy még 2015-ben Budapest VII. kerületében a Dohány utcában gépkocsijával szándékosan rágyorsított egy a zebrán áthaladó gyalogosra, majd a gyalogos védelmében fellépő egyik szemtanút megkéselte.



Legutóbb a rendőrség 2017. júniusában is gyanúsítottként hallgatta ki a férfit, amiatt, mert a megalapozott gyanú szerint egy állapotos hölgyismerősét bántalmazta és mivel ezt a bűncselekményét a Fővárosi Törvényszéken ellene folyamatban lévő ügyben elrendelt házi őrizetének tartama alatt, és az arra kijelölt lakásban követte el, ezért a bíróság június 30-án úgy döntött, hogy az újabb szándékos bűncselekménnyel történt gyanúsítása okán ismételten előzetes letartóztatásba helyezi.