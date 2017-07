Tragédia

Rendőr mentette ki az égő vörösvári ház egyik lakóját

Életet mentett egy rendőr annál a lakástűznél, amely dél körül történt Pilisvörösvár bányatelepi városrészében, a lángokat a tűzoltók két vízsugárral fékezték meg. 2017.07.19 17:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Pest megyei tűzoltók szerdán dél körül kaptak riasztást Pilisvörösvár bányatelepi városrészébe, ahol tűz ütött ki egy családi házban, az Orgona közben. A helyszínre elsőként a Pilisvörösvári Rendőrőrs egyik járőre, Szabó Imre zászlós érkezett meg, majd behatolt az épületbe, ahonnan kimentett egy 57 éves nőt, valamint két gázpalackot is kihozott. Időközben megérkeztek a város önkéntes tűzoltói is, ekkor a körülbelül 70 négyzetméteres családi ház már teljes terjedelmében lángolt. Rövid időn belül fővárosi tűzoltóegységek is érkeztek a helyszínre, majd két vízsugárral rövid idő alatt megfékezték a lángokat, amelyek az eddigi adatok alapján egy égő cigaretta miatt keletkezhettek. A gyors és eredményes tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően a lángok az ikerház másik felére nem terjedtek át. A helyszíni információk szerint a tűzesetben négyen könnyebb sérüléseket szenvedtek, közülük a rendőrt és az általa kimentett asszonyt a mentőszolgálat munkatársai további ellátás céljából kórházba szállították.