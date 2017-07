Gyilkosság

Lángoló ruhadarabbal ölt a mezőcsáti kettős gyilkos

Egy égő ruhadarabot dobott a szőnyegre, így gyújtotta fel a házat a mezőcsáti kettős gyilkossággal gyanúsított férfi - írja a 24.hu. A lángok gyorsan terjedtek, rövid időn belül hatalmas tűz pusztított az épületben - derül ki a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség tájékoztatásából.

Az eddigi adatok szerint a házban élő férfi még ki tudta menteni két nagyobb gyerekét, de másfél éves kislányát már nem. Miután visszament a gyerekért, egy gázpalack felrobbant a házban, és mindketten életüket vesztették.

A 36 éves gyújtogató az eddigi adatok szerint tudta, hogy az érintettek a házban alszanak, amikor lángra lobbantotta az épületet. Ő maga is ott lakott. Több emberen több emberen elkövetett emberölés bűntettével gyanúsítják és ha az ügyészségen múlik, előzetesbe kerül.

Lapinformációk szerint az áldozat egyedül nevelte a gyerekeit, a párja ugyanis meghalt, amikor kisebbik lányuk született. Állítólag a két férfi többször összeveszett már, a gyanúsított korábban is megfenyegette azzal a rokonát, hogy rájuk gyújtja a házat, amely - ahogy az a hétfői rendőrségi tájékoztatásban is szerepelt - a gyanúsítotté volt.