Jótett

Élete lehetőségét dobta el a volt rab, hogy segítsen egy életveszélyben lévő emberen

A Connecticut államban élő Aaron Tucker frissen szabadult a börtönből, és épp egy állásinterjúra tartott, észrevette, hogy egy férfi egy felborult autóban rekedt - írja a CBS News.

Tucker nem teketóriázott sokat: leugrott a buszról, hogy kimentse a férfit az égő roncsból - annak ellenére is, hogy a sofőr közölte vele: a menetrend miatt nem fogja megvárni.

"Egyszerűen segítenem kellett. Tettem, amit tennem kellett" - mondta Tucker a Westport Now című lapnak. A CBS News-nak hozzátette: álláslehetőségek jönnek-mennek, és egy élet sokkal fontosabb.

Tucker odaszaladt az autóhoz, és kihúzta a járműből a sérült férfit. Közben többen, köztük egy közeli autószerelő műhely három alkalmazottja is odasietett segíteni. A szerelők egy tűzoltókészüléket is vittek, amivel el is kezdték az autó oltását. Miközben a mentőkre vártak, Tucker levette ingét, amit kölcsönbe kapott az állásinterjúra, és azt a sérült fejére nyomta, hogy elállítsa a vérzést.

A sérültet kórházba szállították. A Westport News információi szerint nem szenvedett súlyos sérüléseket.

Bár Tucker ezzel lemaradt a fontos állásinterjúról, amiért képes volt Bridgeport városából elutazni a nagyjából 40 kilométerre található Stanfordba, történetét hallva a helyi közösség azonnal a segítségére sietett. Egy közösségi aktivista a GoFundMe adománygyűjtő oldalon indított gyűjtést a férfi számára, aki elmondta: kész mindent megtenni, hogy megfordítsa életét.

Tuckert három héttel fia születése előtt tartóztatták le, és 22 hónapot töltött börtönben egy fegyvertartással kapcsolatos bűncselekmény miatt. Elmondása szerint akkor döntötte el, hogy változtat életén, amikor meghallotta fia sírását a telefonban. Mert tudta, jó példát kell majd mutatnia neki.

Önzetlen jócselekedete ebben sokat segíthet neki. Több állásajánlatot is kapott, mióta története terjedni kezdett, ráadásul a GoFundMe oldalon eddig már több mint 36 ezer dollárt dobtak össze neki az internetezők.





