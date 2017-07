Baleset

Műszaki hiba okozhatta a halálos sárkányrepülő-balesetet

Székesfehérvár mellett, a börgöndi repülőtér közelében vasárnap este zuhant le egy motoros sárkányrepülő. A balesetben két ember meghalt. 2017.07.18 07:40 MTI

A börgöndi repülőteret üzemeltető egyesület elnöke szerint műszaki hiba okozhatta a vasárnap este történt halálos sárkányrepülő-balesetet - hangzott el az M1 aktuális csatorna hétfő esti Híradójában.



Sziládi Dezső, az Albatrosz Repülő Egyesület elnöke az M1-nek azt mondta: kizártnak tartja, hogy emberi mulasztás történt. Elmondta, hogy a sárkányrepülő főtartója - egy alumíniumcső, ami acélsodronnyal is biztosítva van - elszakadt, ráadásul egy olyan helyen, ahol egyébként semmilyen igénybevételnek nincs kitéve. Most ezt a főtartót vizsgálják részletesen, s ennek eredménye alapján derülhet ki, mi okozta a balesetet - fejtette ki az egyesület elnöke, hozzátéve: most úgy tűnik, 99 százalék, hogy műszaki hiba történt.



A Híradóban azt mondták: a sárkányrepülő szárnyát a roncstól nagyjából 300 méterre találták meg a tűzoltók, így nem kizárt, hogy az még a becsapódás előtt leszakadt. A balesetet szenvedett sárkányrepülő magyar fejlesztésű volt, Egerben gyártották - számolt be az M1, hozzátéve: amíg a nyomozás tart, addig a cég részéről senki nem akart nyilatkozni.



Kiss Z. Edward, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az M1-nek azt mondta: a székesfehérvári rendőrkapitányság légi közlekedés veszélyeztetése bűntett miatt indított büntetőeljárást. A baleset körülményeit még vizsgálják.