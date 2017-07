Torlódás

Óriási volt a dugó Szeged felé - de nem baleset miatt

A dugót az okozta, hogy az M5-ös autópályán Szeged felé, a 145-ös kilométernél aszfaltoztak és csak egy sávon lehetett haladni.



Átlagosan nagyjából 1 óra alatt lehetett áthaladni az útfelújításon, így óriási volt a forgalom, hiszen sokan igyekeznek a szerbiai határ felé – hangzott el az M1 Híradójában.



Az M1 tudósítója Balástyánál azt tapasztalta, hogy sokan letértek az autópályáról; a Szeged felé tartó autósoknak azt javasolták, hogy ezt már Kisteleknél tegyék meg, és a régi 5-ös úton folytassák az útjukat.



Torlódás van továbbra is a határátkelőhelyeknél: a röszkei határátkelőnél több mint 2 kilométeres a kocsisor, így ott nagyjából 3 óra hosszát kell várakozni, és hasonló a helyzet a tompai határátkelőhelynél is, ahol még mindig több mint 2 óra a várakozási idő.



A kisebb határátkelőhelyeken is torlódás van.



A mai nap folyamán, valamint holnap is torlódás várható az M5-ösön, és a határátkelőhelyeknél is, hiszen sok vendégmunkás indult el hazafelé Nyugat-Európából.



A határátkelőhelyek nyitva tartásáról és az ott várható várakozási időkről a www.police.hu oldal Határinfó rovatában, valamint a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobilapplikáció segítségével tájékozódhatnak az utazók.