Botrány

Órákra ott hagyták a halottat a budapesti pszichiátria folyosóján

A Bors névtelenséget kérő olvasója - fotókkal illusztrálva - számolt be arról, hogy szerda délután egy fővárosi kórház pszichiátriai osztályán egy idős férfit hárman próbáltak újraéleszteni, hiába. Először hagyományos módszerrel próbálták meg visszahozni, majd gyorsan hoztak egy defibrillátort is, de sajnos már nem tudtak segíteni rajta.

A szemtanú szerint a holttestet egy fehér lepedővel azonnal letakarták, de ezen kívül nem történt semmi, órákon át feküdt a folyosó közepén, folyamatosan kerülgetnie kellett az arra járóknak.

Mintha senkit nem is érdekelt volna, pedig egy pszichiátriáról beszélünk, tele sérült lelkületű beteggel.

A Bors kereste a kórházat, de egyelőre nem kapott választ a kérdéseire.