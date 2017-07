Bűnügy

Brutálisan bántalmazott egy kisbabát, a börtönben majdnem agyonverték a cellatársai

Az Angliai Hull egyik börtönében kis híján halálra vertek egy 23 éves férfit a cellatársai - írja a Mirror.

Migel Newtont azért zárták be, mert úgy megrázott egy kisbabát, hogy a gyereknek súlyos agysérülése lett. Persze, a gyerekbántalmazókat az angol börtönökben sem kedvelik igazán: Newtonra többször is rátámadtak a rabtársai, az egyik verekedés után kórházba is kellett szállítani.

A férfinak több csontja eltört, és belső vérzése is volt.

Ettől függetlenül persze még hosszú éveket fog eltölteni a börtönben - már, ha túléli a rászabott éveket.