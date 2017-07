Emberség

Nyolcvanan kapaszkodtak össze, hogy megmentsenek néhány fuldoklót Floridában

Közel száz méteres élőláncot alkottak a strandolók Florida partjainál, hogy egymásba kapaszkodva érjenek el egy életveszélybe került családot, akik nem tudtak partra jutni az erős sodrás miatt.

Két kisfiú és az anyukájuk mellett egy idősebb pár került bajba, a feleség a vízben szívrohamot kapott, de végül őt is sikerült kimenteni, és visszahozni a klinikai halálból.

A parti őrség beígért csónakja valamiért nem érkezett meg, a fürdőzők pedig hiába látták, hogy bajba került a rossz helyre úszó család, eleinte nem mertek bemenni értük, mert őket is bevihette volna a sodrás. Ekkor jutott egy Derek Simmons nevű férfi eszébe, hogy egymásba kapaszkodva lehet esélyük elérni a fuldoklókat. A hangyák adták az ötletet: "Aki ismeri a hangyákat, tudja, hogy ha valamelyikük bajba kerül, a többiek láncba állva segítenek neki".

Bár a vízimentők próbálták lebeszélni az embereket, hogy kockára tegyék a saját életüket, gyorsan sikerült legalább nyolcvan idegent láncba állítani, akik el is érték a családot: előbb a két fiút, aztán a legnehezebb helyzetben lévő édesanyjukat, végül a többieket húzták ki, és adták kézről-kézre, amíg partot nem értek.

A mentést megszervező Simmons azt mondta, megindító volt az ismeretlen, egymás nevét sem ismerő emberek összekapaszkodása, majd a siker után az örömittas ölelkezése és pacsizása. Mint a Guardian újságírójának mondta: "Olyan helyről jövök, ahol a szomszédok segítenek egymásnak. Csak annyit remélek, hogy ha egyszer én kerülök abba a helyzetbe, valaki értem is megteszi ugyanezt."