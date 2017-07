Medve

Annyi medve kószál Tusnádfürdő környékén, hogy veszélyes egyedül bemenni az erdőbe

Fotó: MTI

Súlyos a medvehelyzet Tusnádfürdőn, de nem kell félni - mondta el a Transindex tudósítása szerint a Kolozsvári Rádió Hangoló című műsorában Albert Tibor polgármester, akitől a műsorvezetők arról érdeklődtek, milyen kilátásai lehetnek azoknak, akik Tusnádfürdőre, vagy Tusványosra indulnak.

"Elég súlyos a helyzet, miközben mindenki arról beszél, hogy meg lehet oldani a medveproblémát, én úgy látom, hogy ez csak erősödik. Én jelenleg nem tartózkodom otthon, de nemrég kaptam a hírt, hogy az éjszaka is benn járt egy medve a panzióban, amit már többször meglátogatott. Most engedélyt kaptunk két medve rezervátumba való szállításába. Egyébként az egész város területén járnak a medvék, 15 olyan medvebocsot tartunk számon, amik az idén születtek, ami azt jelenti, hogy ha hetet elszállítanak, akkor is duplájára nő nálunk az állomány. Elég felháborító az is, hogy minden reggel úgy kell kezdenem a munkát, hogy akkor az éjszaka vajon hol járt a medve" - panaszolta el a polgármester.

Albert ugyanakkor elismerte, a számok csak hozzávetőlegesek, hiszen a medvék folyton vándorolnak, így nem lehet pontosan megmondani, hányan vannak.

A polgármester ugyanakkor megnyugtatná a Tusványosra látogatókat, személy elleni támadás még sosem történt, és sokan jönnek csak azért is, hogy medvét lássanak, így semmi ok az aggodalomra. Ugyanakkor azoknak, akik oda látogatnak, azt tanácsolja, ne járjanak egyedül az erdőben, ha csoportosan mennek, akkor hangoskodjanak.

Albert Tibor elmondta: ezelőtt öt évvel felszámolták a szemétdombot, ami valahol az erdő közepében volt, és a medvék, akik megszokták a háztartási hulladékot, most ezt keresik. "Mi intézkedtünk, Tusnádfürdő körbe van rakva védő kukákkal, amik védik a háztartási szemetet, ezért most bejönnek a házakhoz" - monda.

A műsor szerkesztőjének kérdésére, hogy, ha kint etetnék az erdőben a medvéket, akkor az nem tartaná-e távol a településtől őket, Albert azt válaszolta, hogy egy ilyen akciónak folytonossága kellene legyen, anélkül hatástalanok. "Én azon gondolkodtam, hogy ha valakit megtámad a medve, akkor be fogom perelni az illetékeseket, és próbáltam kideríteni, hogy kik azok, de hát senki nem vállal felelősséget: a környezetvédelmi minisztérium azt mondja, hogy a vadásztársulások az illetékesek, ők meg azt mondják, hogy nem tudják honnan vándorolt oda a medve, de nem az ő hatáskörük."