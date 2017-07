Öngyilkosság

Saját torkát vágta el egy őrjöngő férfi egy dunaújvárosi giroszosnál

hirdetés

Előbb az utcán őrjöngött, majd egy giroszosnál elvágta saját torkát egy dunaújvárosi férfi - írja a Bors. A huszonéves áldozatot először vasárnap délután a piac mögötti utcában látták mezítláb tombolni, majd a Dunaújvárosi Egyetem épületébe szaladt be.

Miután a portás kizavarta az épületből, a szemközti giroszoshoz rohant be, ami előtt éppen takarították. Beszaladt, a benti sörpadokkal kiékelte az ajtót, majd előkapott a mosogatóból egy konyhakést, és nyakon szúrta saját magát.

Szemtanúk szerint a férfi gyorsan elvérezhetett, mert az átvágott artériák miatt az ajtó és a padló is tiszta vér lett.