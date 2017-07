Bűnügy

Annyi rablás volt a Balaton Soundon, hogy a feljelentőknek sorba kellett állniuk a rendőrségen

Fotó: MTI

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, csütörtök este, a Tiesto koncerten a tömegben paprikasprayvel fújtak le embereket a Balaton Soundon, aztán letépték az ékszereiket, több száz ezer forintnyi értéket zsákmányolva.

A rendőröknek sikerült azonosítania a feltételezett elkövetőket, és vasárnap hajnalban öt külföldit állítottak elő több bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt.

Igen ám, csakhogy sajnos nem ez volt az egyetlen bűncselekmény, ami a fesztiválon történt. A 444.hu egyik olvasója számolt be arról, hogy szombaton neki is letépték a nyakláncot a nyakából, ráadásul a rendőrségen ő volt a negyedik, aki feljelentést akart tenni. Tibor azt mondta, a biztonságiak szerint rengeteg embert raboltak ki a fesztivál ideje alatt.

"Szervezett bandák fosztogatják a fesztiválozókat... Viszont azt nem értem, ha tudnak róla, hogy ez történik, akkor miért nem tesznek ellene miért nem küldenek pl. civil ruhás biztonsági embereket az emberek közé" - írta elkeseredetten.

Tibor azt is hozzátette, hogy a VOLT fesztiválon például rengeteg volt a civil ruhás rendőr, de a Soundon ezt nem tudták megoldani.

"Épp ezért sajnos rengeteg rablás volt most idáig a Soundon!! A rendőrségen több órát kellett sorba állni a feljelentés megtételéig mert annyi sértett volt..." - panaszkodott.