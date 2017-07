Bűnügy

Az egyik nevelő is molesztálta a gyerekeket a bicskei gyerekotthonban

Ahogy arról tegnap mi is beszámoltunk, tizenöt kiskorú jelentkezett a hatóságoknál azzal, hogy szexuálisan zaklatta a bicskei gyerekotthon volt igazgatója.

Új fordulat az ügyben, hogy a rendőrség szerint nem csak az igazgató, hanem az otthon egyik nevelője is szexuálisan zaklatta a gyerekeket. A nevelőt kilenc bűncselekménnyel gyanúsították meg - mondta az RTL Klub Híradójában Varsányiné Balogh Melinda főnyomozó.

A rendőrség szerint a gyerekek között olyan is volt, akit mindkét felnőtt molesztált. Még az idén elkezdődhet az ügy bírósági tárgyalása.