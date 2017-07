Bűnügy

Emberölési kísérlettel vádolják az autópályán dobálózó fiatalokat

Egy csapat fiatal köveket és cementes zsákot hajigált az alattuk elhaladó járművekre az M7-es autópályán és az M0-ás autóúton átívelő felüljárókról. Tavaly buktak le; az ügyészség keddi tájékoztatása szerint mindhármuk ellen vádat emelnek a közlekedés biztonságának veszélyeztetése és rongálás miatt, kettejüknek azonban emellett emberölés kísérlete miatt is felelniük kell.

A rendőrség tavaly számolt be arról, hogy elkaptak egy 20 és egy 22 éves fiút, illetve tinédzser társukat. Akkor még azt közölték, hogy a trió ellen közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény bűntett, rongálás vétség és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a fiatalok 2016 elején beszélték meg, hogy minden ok és cél nélkül járműveket fognak megdobálni.

Tárnokon köveket gyűjtöttek, amiket egyikük kocsijában tartottak. 2016 februárjában és márciusában Érd és Tárnok környékén autóztak. Amikor észrevették, hogy velük szemben busz halad, az egyik fiú kinyúlt az ablakon és egy követ hajított az a jármű felé - kétszer is. A kő mindkét alkalommal a szélvédőt találta el, be is zúzta az üveget. Ugyan nem sérült meg senki, csaknem 300 ezer forintos kárt okoztak.

A vádlottak az M7 autópálya és az M0 autóút felett átívelő felüljárókhoz is kijártak. Jó előre kiszemelték azokat a járműveket, amiket meg akartak dobálni: köztük két egymás mögött haladó kamiont, amelyeket mindhárman megdobáltak.

Ezután kocsiba ültek és elhajtottak. Mindkét jármű szélvédője betört, sőt az egyik egy vadonatúj, nagy értékű autót szállított, ami szintén megrongálódott. A sofőröknek nem esett bajuk.

Egy alkalommal a két fiú ellopott egy építkezésről egy 25 kilogrammos cementes zsákot, és azt hajították le éjszaka egy felüljáróról az autópályán közlekedő kamionra. A zsák beszakította a szélvédőt, a cementpor az egész vezetőfülkét beterítette. A sofőr nem sérült meg, és sikerült megállnia az út szélén.

Az ügyészség szerint a két fiatalnak számolnia kellett azzal, hogy a zsák becsapódása folytán a kamion vezetőjének életét, testi épségét közvetlen veszélynek teszik ki, sőt a sértett akár meg is halhat.

A vádlottak azután buktak le, hogy 2016 márciusában egy diósdi benzinkúton fizetés nélkül akartak tankolni. Leszerelték az autójuk rendszámát és símaszkot húztak a fejükre. A töltőállomás személyzete hívta ki a rendőröket, akik elfogták őket. A kocsijukban csaknem húsz darab 5-8 centiméter átmérőjű követ találtak.