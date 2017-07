Bűnügy

A tescós rabló többet keres a kártérítési pereken, mint amennyit zsákmányolt

Fotó: MTI

S. Péter már több pénzt nyert a kártérítési perekben, mint ami a vádiratban a terhére rótt bűncselekményekben szerepel - írja a Magyar Idők. A "tescós rabló" jogerős ítélet nélkül eddig nyolc évet töltött előzetesben és 18 hónapot házi őrizetben. Már több pert is indított a fogva tartása körülményei miatt.

Először a Budapesti Fegyház és Börtön egyik parancsnoka ellen nyert pert, mondván, lehetetlenné tették, hogy felkészüljön a védekezésre, és embertelen körülmények között tartották. A Fővárosi Ítélőtábla több mint hárommilliós kártérítést ítélt meg, de végzést végül hatályon kívül helyezték, és végül félmillióra csökkentették a bírságot.

A férfi ezzel egy időben újabb keresetet nyújtott be a strasbourgi bírósághoz, amelyben fogva tartása körülményeit kifogásolta.

Áprilisban a Győri Törvényszék 750 ezer forintot ítélt meg neki, mert Sopronkőhidán az infrakamerával történt megfigyelés mellett negyedóránként felkapcsolták zárkájában a villanyt, és telefonos kapcsolattartását is korlátozták. Másfél hete 550 ezer forintot nyert a sátoraljaújhelyi börtönnel szemben, amiért nem biztosították a tisztességes eljáráshoz való jogot.

S. Péter és társai ellen rendkívül súlyos vádakat sorakoztatott fel az ügyészség: gyilkosság egy pénzváltó házaspár ellen, kézigránát-robbantás egy pénzszállító autó kirablása közben. Néhány hete azért kezdett éhségsztrájkba a Sopronkőhidai Fegyház és Börtönben, mert elvették a súlyzóit és az mp3 lejátszóját.