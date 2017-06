Bűnügy

Feladta magát az egyik Határ úti verekedő

A 19 éves T. Gábor péntek reggel adta fel magát a IX. kerületi Rendőr-főkapitányságon. Jelenleg őrizetben van, és kezdeményezték előzetes letartóztatását.



Amint arról a ma.hu is beszámolt, egy színész sietett T. Gábor és társa áldozatának segítségére.



Egy másik embert is kórházba juttatott az a két férfi, akiket a Határ úti metrómegállóban történt verekedés miatt keres a rendőrség.



A körözött garázdák a verekedés után buszra szálltak, ahol egy újabb nőt inzultáltak, aztán összeverekedtek az áldozat segítségére siető Bács Péter színésszel.



A színész két nappal a Játékszínben bemutatott Szavak premierje előtt (a darabban ő játssza Weisz Fanni szerelmét, a szerk.), a próbáról tartott éppen hazafelé, amikor a buszon tanúja volt a zaklatásnak. Mint mondta, a rendőrség által kiadott fotók alapján később felismerte a Határ úti verekedőket.



"Nem voltak maguknál, szerintem inkább kábítószer, mint ital hatása alatt voltak, és egyértelműen keresték a balhét. Elkezdtek szekálni két srácot és egy lányt, amit nem hagyhattam, így rájuk szóltam. Bele sem gondoltam, milyen következménye lehet a dolognak, de az nagyon meglepett, hogy hiába ült a buszon fél tucat ember, csak én álltam fel nekik" - mondta a lapnak.



A két férfi azonnal nekiesett Bácsnak, akinek nem volt más választása, megvédte magát. Mivel tizenöt évig kickboxolt, komolyabb baj nélkül megúszta a dolgot, de egy a fiatal srác, aki a védelmére kelt már nem járt ilyen jól: a nagyobbik garázda szilánkosra törte az arccsontját. A színész lerúgta a buszról a támadót, aztán utána ugrott. A sofőr azonnal becsukta az ajtót, és elindult "miközben én a megállóban maradtam ezzel a két barommal, a cuccaim meg a buszon" - mesélte Bács.



Nem látott más megoldást: betörte a nagyobbik férfi orrát, aztán a busz után szaladt. A következő megállóban utol is érte - ekkor derült ki, hogy a segítségére siető fiatal komolyan megsérült. Mint mondta, csak annyit tud róla, hogy Zsombornak hívják és egyetemista.

T. Gábor társát (jobbra) még mindig keresi a rendőrség.