Bűnügy

Előzetes letartóztatásba kerültek a felfegyverkezett garázdák

hirdetés

A bíróság elrendelte az előzetes letartóztatását annak a négy gyanúsítottnak, akikkel szemben csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és rongálás vétsége miatt indult büntetőeljárás - közölte a Miskolci Járásbíróság szerdán az MTI-vel.

A közleményben azt írták, a gyanúsítottak még hétfőn baseballütővel, viperával, vasvillával és gázpisztollyal felszerelkezve a velük haragban lévő sértett ingatlanához mentek, ahol őt többször megütötték, majd rátámadtak a házban lakókra is.

Az I. R. monogrammal jelölt egyik gyanúsított és fia - a fegyvert egymásnak átadva - gázpisztollyal lőttek az udvaron tartózkodókra, végül a feldühödött emberek a sértett gépkocsiját kezdték ütlegelni, amiben nagyobb kárt okoztak.

Hárman a gyanúsítottak közül büntetett előéletűek, garázda jellegű bűncselekmények miatt is álltak már bíróság előtt. Utóbbi tény, valamint a gyanúsítottak és a sértetti család között fennálló haragos viszony miatt megalapozottan feltehető az is, hogy a gyanúsítottak szabadlábra kerülésük esetén újabb bűncselekményt követnének el - írták.

A végzés nem jogerős, a gyanúsítottak fellebbeztek ellene.