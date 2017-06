Tűz

Lángol egy negyedik emeleti lakás Budapesten

MTI/Mihádák Zoltán

Kigyulladt egy negyedik emeleti lakás és fölötte a tető egy VII. kerületi, Péterfy Sándor utcai házban szerda délelőtt - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-vel.



Kisdi Máté elmondta, a Péterfy Sándor utca és a Hernád utca kereszteződésében lévő ötszintes házban ég teljes terjedelmében egy lakás és a tető, a két helyen párhuzamosan folyik az oltás. A tűzoltók nagy erőkkel vannak a helyszínen, a ház kiürítése folyamatban van.



Eddig két sérültről tudnak, ők vélhetően füstmérgezést szenvedtek - tette hozzá.



Az MTI helyszínen lévő tudósítója arról számolt be, hogy 8-10 tűzoltóautó vonult ki a tűzhöz, ebből három emelőkosaras jármű. Négy-öt mentőautó is a helyszínen van, tudósítónk a mentőktől úgy értesült, hogy eddig hat sérültje van a tűznek. Mivel a tető is ég, az onnan lehulló épületdarabok az utcán álló autókra zuhantak, a járművek egy részét emiatt tulajdonosaik már elvitték. A kereszteződést és környezetét lezárták - tette hozzá.