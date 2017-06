Bűntény

Betörtek egy letelepedési kötvényekkel üzletelő céghez

Betörtek egy letelepedési kötvényeket forgalmazó céghez a budapesti Hajós utcában - írja a 444.hu.

"Vagy 80 rendőr nyüzsgött itt reggel. Minket is kikérdeztek, de sokat nem tudtunk segíteni" - mondta a portálnak az egyik szomszédos bolt tulajdonosa.

A környéken szinte mindenki tudta, hogy április elején, a 7-i péntekről a 8-i szombatra virradó éjszaka betörtek az Arton Capital nevű cég irodájába. Ez az egyik olyan vállalkozás, amelyik magyar letelepedései kötvényeket forgalmaz külföldön, amivel gazdag bevándorlók - főként oroszok és kínaiak -tartózkodást nyerhetnek itthon, ezzel pedig az EU-ba is beutazhatnak, 90-120 millió forintért cserébe. A befizetett pénzt ráadásul öt év után visszakapják.

A program az első két évben, 2014-ig nyereséges volt, azóta komoly veszteséget termel az államkasszának - igaz, offshore hátterű cégek viszont több mint százmilliárd forintot is kereshettek az üzleten.

A rendőrség rengeteg tanút hallgatott meg, mindenkit megpróbáltak behívni a Teve utcába, aki a mobil cellainformációk alapján a betörés idején a környéken volt.

Egy forrás szerint politikai nyomás miatt zajlik ilyen intenzíven a nyomozás. Orbán Viktor nemrég személyesen győzködött egy közvetítőt arról, hogy hiába állították le a kötvények forgalmazását, az csak átmeneti, 2018 után újraindítják.