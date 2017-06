Állatkínzás

Eltiltották az állattartástól és százezrekre büntették Fülöp gazdáját

Az Állatbarát Alapítvány munkatársai még áprilisban lakossági bejelentés nyomán mentek el egy Nyíregyháza közelében lévő településre. Amit a megadott címen találtak, az még a sok szörnyűséget látott embereket is megdöbbentette. 2017.06.23 22:41 ma.hu

Mint arról korábban elsőként a ma.hu is beszámolt, kegyetlen körülmények között tartott kutyát mentettek ki az állatvédők. A brutális állatkínzás eredményeként a kutya teljesen eltorzult, a szakemberek nem sok esélyt adtak felépülésének, de a szeretet sokszor csodákra is képes. Hittünk benne, egy ország szorított érte, de még ez is kevés volt ahhoz, hogy túlélje mindazt, ami vele történt.

Mindenesetre, futballszurkolók kezdeményezésére vasárnap rengeteg ember látogat majd Nagycserkeszre, ahol hosszú időn keresztül kínozta szívtelen gazdája a jószágot.



A Szurkolók Az Állatkínzás Ellen szerveződés képviselője beszélt Nagycserkesz polgármesterével, aki elárult néhány dolgot Fülöp gazdájáról és a település helyzetéről. Állításuk szerint az állatkínzót azonnali hatállyal eltiltották az állattartástól és hat számjegyű pénzbírsággal sújtották. Az ígéret szerint a településen rendkívüli eb összeírás is lesz, ami egyébként fél év múlva lett volna esedékes. Továbbá a helyi állatorvossal együttműködve elkezdik a kóbor kutyák ügyének megoldását.



A demonstráción beszédek is lesznek majd, amiket a helyi focipályán tartanak. Ezt követően egy sétára indul a tömeg, amely érinti az állatkínzó gazda házát is, ahol mindenki leteheti majd a gyertyáját. A tüntetésen várhatóan rengetegen lesznek, még külön buszokat is indítanak Budapestről.