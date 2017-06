A babagyilkos

Hatvan kisbabát is megölhetett egy texasi ápolónő

Fotó: Robert Latorre

Június 20-án állt bíróság elé két 1981-es haláleset miatt egy volt texasi ápolónő. Genene Jonest azzal vádolják, hogy ő okozta a kétéves Rosemary Vega halálát. Jonest egy hónappal ezelőtt egy másik, szintén 1981-ben elkövetett gyerekgyilkossággal is megvádolták: az ügyészek szerint halálos adag görcsoldót adott be egy 11 éves kisfiúnak, Joshua Sawyernek.

A nő a nyolcvanas évek elején a Bexar megyei kórház újszülött intenzív osztályán dolgozott. A bexar megyei főügyész szerint félő, hogy akár hatvan gyereket is megölhetett: a nyomozás során ugyanis összevetették az akkoriban, gyanús körülmények között történt csecsemőhalálokat a beosztásával, és mint kiderült, rendkívül sok ilyen haláleset történt akkor, amikor éppen ő volt szolgálatban.

Jones egyébként jelenleg is börtönben ül: 1984-ben 99 kilenc évre ítélték egy tizenöt hónapos gyerek meggyilkolása miatt, és még ugyanabban az évben további hatvan évet kapott azért, mert véralvadásgátló injekciót adott be egy négyhetes babának.

A volt nővér eddig 33 évet töltött a rács mögött, de egy korábbi törvénynek köszönhetően elvileg 2018 márciusában szabadlábra kerülhet. Igen ám, csakhogy várható, hogy hamarosan újabb ügyekben emelnek vádat ellene. A főügyész közölte: minden egyes gyanús halálesetet újra kivizsgálnak, és ha megfelelő bizonyítékokat találnak Jones ellen, mindem egyes ügyért bíróság előtt kell majd felelnie.