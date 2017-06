Áramlopás

Kozsó akár három évet is kaphat

tavaly számolt be róla, hogy Kozsó teázójában Lagzi Lajcsihoz hasonlóan megcsapolhatták a közműveket.

A rendőrség víz- és áramlopás miatt is nyomozott az ügyben, Kozso pedig tagadta a vádakat. Most kiderült, hogy a villanyórát átállították és 2013 augusztusától lopott árammal üzemelt a teázó - írja a Story magazin.

Kozsóra akár három év börtönbüntetés is várhat, ha beigazolódnak az ellene felhozott vádak.

Az énekest idén februárban lopás miatt is megvádolták: a zenész apjára íratta a vállalkozást, de ő vezette a milliós adósságú céget. Vízdíjat sem fizetett, így egyértelművé vált, hogy folytatni kell a nyomozást.

Kozsó még mindig tagadja, hogy bűncselekmény történt volna, úgy véli, személyes bosszú áll a háttérben.