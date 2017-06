Celebhírek

Az ügyészség szerint Lagzi Lajcsi 25 évig lopta az áramot

Az ügyészség szerint Lagzi Lajcsi 25 évig lopta az áramot

Föld alatti kábel és kartonfal mögötti méretlen főelosztó - a zenész és társai szofisztikált eszközökkel dézsmálták a közüzemi szolgáltatásokat. 2017.06.21 08:18 ma.hu

Fotó: MTI

Több tízezer oldalnyi vallomással, fényképpel, szakértői véleménnyel készül a Pest megyei főügyészség bizonyítani, hogy Galambos "Lagzi" Lajos és társai hosszú évek óta lopták az áramot, a vizet és a gázt - írja a Bors.

A lap úgy tudja, hogy Lajcsiék meglehetősen kifinomult eszközökkel csapolták meg a közüzemi szolgáltatásokat: többek között föld alatt vezetett kábeleket és egy kartonfal mögé rejtett, méretlen főelosztót is használtak.

"A nyomozás során az derült ki, hogy igen átgondolt megoldásokat tartalmazó művelet volt, és elég hosszú időn keresztül alkalmazták, hiszen már 1993-94-től kezdődően jöttek létre ezek a megoldások" - mondta dr. Gyugyi Csilla megbízott főügyészségi osztályvezető ügyész az ATV Riasztás című műsorában.

A zenész továbbra is tagad, állítja, hogy koncepciós per folyik ellene. A Bors megpróbálta elérni, de ügyvédjével együtt nem kívánt megszólalni az ügyben.