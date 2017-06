Bűnügy

Elkábították és csoportosan megerőszakolták a borsodi tinilányt

Füves cigivel elkábítottak, majd többen megerőszakoltak egy lányt Kesznyétenben. A Miskolci Törvényszék hat embert előzetes letartóztatásba helyezett.

A nyomozás eddigi adatai szerint a kesznyéteni tinédzser egyik helyben lakó barátjához indult, amikor útközben találkozott az egyik gyanúsítottal, aki cigarettával kínálta. A lány elfogadta a marihuánás cigarettát, amitől a végtagjai zsibbadni kezdtek, ezután "kísérője", és egy hozzájuk időközben csatlakozó másik gyanúsított egy romos házba vitték, ahol újabb cigarettára gyújtottak.

Ezután a kábult lánnyal szemben - ahogy a bíróság fogalmaz - szexuális erőszakot alkalmaztak, ahogyan azt tette az időközben a helyszínre érkező újabb tettes is. Ekkor megérkezett a társaság egy újabb tagja is, aki átvitte a magatehetetlen lányt máshova, egy másik gyanúsított otthonába, ahol négyen erőszakolták meg, lefogták és bántalmazták. Volt még egy cinkosuk, őt egyelőre keresik.

A bíróság a bűncselekmény elkövetésének gyanúját megalapozottnak találta, döntését a gyanúsításban szereplő bűncselekmény miatt 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés büntetésben rejlő szökés, elrejtőzés veszélyére alapította. Ezen túl a bíróság álláspontja szerint fennáll annak a veszélye, hogy a terheltek szabadlábra kerülésük esetén a tanúkat vagy egymást vallomásuk megtételében befolyásolnák, a még meg nem talált bizonyítási eszközöket elrejtenék, veszélyeztetve ezzel a bizonyítást. A gyanúsítottak kedvezőtlen személyi körülményei miatt megalapozottan feltehető az is, hogy szabadlábra kerülésük esetén újabb bűncselekményt követnének el. - olvasható az indoklásban.

Mint kiderült, két gyanúsított felfüggesztett szabadságvesztés hatálya alatt áll.