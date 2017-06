Tragédia

Bement a fogorvoshoz, 30 perc után holtan hozták ki a hároméves kislányt

Egy fogászati rutinke6elés közben halt meg egy hároméves kislány Kaliforniában. Pontosan nem tudni, mi okozta a halálát - írja a New York Post.

Daleyza Avila Hernandeznek két fogát húzták ki és másik két fogát tömték a Stocktoni Gyermek Szájsebészeti Központban, San Francisco keleti részén.

Az édesanya, Araceli Avila szerint a gyerek "nagyon egészséges" volt.

"Mindössze annyit tettem, hogy elvittem a lányomat a fogászati kezelésre, és úgy 30 perc után holtan hozták vissza nekem" - mondta a lapnak nyilatkozva

Avila és a férje, Jose Hernandez szerint a gyermekük még közvetlenül a beavatkozás előtt is tele volt élettel. Őket egyébként nem engedték be a műtőbe, már csak annyit észleltek, hogy egy mentő megáll a helyiség előtt.

A nővér szerint a kislány szíve korábban nem diagnosztizált betegség miatt ált meg. A gyereket a kórházba szállítás után halottnak nyilvánították.

A szájsebészeti központ titkára, David Thompson közölte, hogy a lány szervezete rosszul reagált a beadott érzéstelenítőre, de a kórházba szállítás előtt még sikerült stabilizálniuk az állapotát. Azt nem tudta megmondani, pontosan mi okozhatta a halálát. Hozzátette, hogy a szülőket a higiénés szabályok miatt nem engedték be a műtőbe.

"Elkötelezettek vagyunk, hogy segítsünk a gyermekeknek minden egyes nap. Ez a küldetésünk, ezért vagyunk itt. Ám ez kockázatos. Nem vállalja el akárki" - jelentette ki Thompson.