Bűnügy

Lecsukták a nagyapját meggyilkoló budapesti fiatalt

Előzetes letartóztatásba került csütörtökön az a fiatal, aki a gyanú szerint megölte és egy kőbányai garázsba elrejtette a nagyapja holttestét. A bíró szökés, elrejtőzés és bűnismétlés veszélye miatt döntött a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelése mellett - tudta meg a 24.hu a Fővárosi Főügyészségtől.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kedden számolt be a bűncselekményről. Még tavaly novemberben jelentette be egy férfi, hogy egyedül élő apja - akit egyébként ritkán látogatott - eltűnt. A rendőrség elrendelte az idős ember körözését, ám időközben egyre gyanúsabbá váltak a körülmények. Márciusban már az életvédelmis nyomozók vizsgálták az ügyet, és büntetőeljárás is indult.

A férfit szomszédai 2015 tavaszán látták utoljára, az előtt csak unokája látogatta, aki azóta megszakította a kapcsolatot a rokonaival.

Mint a nyomozók kiderítették, a 25 éves fiatal hamis aláírással ellátott adás-vételivel eladta nagyapja lakását, miután "eltűnt", és rendszeresen felvette a rokona nyugdíját is.

A nyomozók pénteken a gyanúsított bérelt garázsában, egy szeméttárolóban találták meg az áldozat holttestét. A fiatal beismerő vallomást tet; kezdeményezték előzetes letartóztatását.

A 24.hu úgy tudja, hogy a fiatal először rongyokba csavarta, ezután kukába tette, majd további ruhadarabokkal takarta be a nagyapja holttestét. A 25 éves gyanúsított valószínűleg egy-két alkalmat leszámítva nem járt vissza a bérelt garázshoz, ahol áldozatát rejtegette. A szomszédok bár a tulajdonost ismerik, a bérlőt nem, mozgást sem láttak soha a tárolónál. Gyanús körülményt sem tapasztaltak, illetve nem éreztek kellemetlen szagot.