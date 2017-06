Csoda

Ez a kutyus túlélte, hogy magával ragadta egy tornádó (videó)

A forgószél több mint 300 méternyire repítette az állatot. Eltört a lába és megsérült a retinája, de túlélte a nem mindennapi kalandot. 2017.06.15 15:19 ma.hu

Fotó: WGHP

Felkapott és több mint 300 méterre repített egy kutyát egy tornádó az észak-karolinai Davis megyében - számolt be a WGHP televízió.

A 12 éves Duke-nak több helyen eltört az egyik lába, megsérült a retinája és több műtéten is át kellett esnie, de túlélte a kalandot. Ráadásul nem csak hogy túlélte, de az orvosok szerint teljesen fel is fog épülni a sérüléseiből.

"Úgy hajította el, mint egy rongybabát" - mondta Duke gazdája, Lewis Vannoy, akinek a házát földig rombolta a brutális erejű forgószél. A gazdi elmondta: amikor rátalált kedvencére, a kutyus "alig tudott járni, nagy fájdalmai voltak, letargikus volt és sírt."

Duke a héten került vissza gazdájához az állatorvostól, ahol a tornádó három hete történt pusztítása óta eltelt időt töltötte.