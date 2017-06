Állati

Szabadon kószált egy elefánt Pesten (videó)

hirdetés

Fotó: Facebook

Egyedül sétafikált egy vándorcirkusz elefántja Rákospalotán. Az Állatmentő Liga közösségi oldalán azt írta, rengeteg bejelentést kaptak a kószáló ormányosról, el is indultak azonnal szólni a cirkuszosoknak, hogy jobban kellene figyelni az állatokra.

A vándorcirkusz tagjaitól megtudták, hogy van engedélyük az elefánt tartására, de az állatvédők szerint azt már nem értették meg, miért nem volt jó ötlet a négytonnás állatot megitatni, egy benzinkúton.

A liga most mindenesetre közzétette helyi állatvédők videóját is az elefántról.