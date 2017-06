Brutális bűnügy

Kalapáccsal verte agyon az anyát és lányát, mert boszorkánynak hitte őket

Brutálisan ölt meg egy anyát és a lányát egy New York-i férfi - írja a Fox News.

A 48 éves Carlos Alberto Amarillo 2014 januárjában betört az 56 éves Estrella Castaneda otthonába és egy kalapáccsal agyonverte a nőt és annak 25 éves lányát, Lina Castanedát. A gyilkos maga értesítette a hatóságokat: elmondta, hogy a nők meghaltak, és azt is, hogy ő ölte meg őket, mert szerinte boszorkányok voltak.

Amarillo állította, hogy a két nő valamilyen vudu-átkot bocsátott rá, amitől megbetegedett.

A férfit szerdán a bíróság bűnösnek találta, akár életfogytiglani börtönt is kaphat.