Bűnügy

Videón, ahogy az agresszív turista minden ok nélkül fejbe rúg egy takarítónőt

A botrányos eset a bulgáriai Napospart egyik szállodájában történt. A férfi olyan erővel rúgta meg a padlót takarító nőt, hogy áldozata elájult. 2017.06.07 12:40 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy agresszív svéd turista minden ok és előzmény nélkül fejbe rúgott egy takarítónőt a bulgáriai Napospart egyik szállodájában - írja a The Local.

Az 53 éves férfi olyan erővel rúgta meg a padlót sikáló áldozatát, hogy a nő elájult.

A férfit a rendőrség rögtön az eset után őrizetbe vette, de később elengedték, és szabadon folytathatta a nyaralását. Csak azután kezdeményezték az előzetes letartóztatását, miután az egyik helyi televízió bemutatta a brutális bántalmazásról készül biztonsági kamerás felvételt.

A bolgár főügyész kedden, a videó bemutatása után sajtótájékoztatón közölte, hogy a svéd turistát 48 órára újra őrizetbe vették, és kérvényezik a bíróságtól, hogy helyezzék előzetes letartóztatásba. A férfi a helyi sajtóban megjelent hírek szerint akár három évig tartó börtönbüntetést is kaphat.