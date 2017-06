Bűnügy

Ok nélkül ölt a szegedi svájcibicskás gyilkos, kényszergyógykezelésre küldik

A férfi egy szegedi vendéglátóhelyen minden ok vagy előzetes nézeteltérés nélkül nyakon szúrt egy embert. Az áldozat perceken belül elvérzett. 2017.06.01 14:19 ma.hu

Megszüntették annak a férfinak az előzetes letartóztatását, aki tavaly februárban egy szegedi vendéglátóhelyen - minden ok vagy előzetes vita nélkül - egy svájci bicskával nyakon szúrt egy embert. Az áldozat néhány percen belül elvérzett - tudta meg a 24.hu.

A gyanúsított eddig rács mögött volt, most azonban az elkészült igazságügyi elmeorvos-szakértői vélemény alapján kényszergyógykezelésre küldik. A szakértők szerint, ha kiengednék, a gyanúsított újabb bűncselekményt követne el - közölte a Szegedi Törvényszék.

A férfit az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállítják. A bíróság döntését az ügyész és a gyanúsított és védője is tudomásul vette, így a végzés jogerős.