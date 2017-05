Költségvetési csalás

Kétmilliárdos adócsalás miatt emeltek vádat egy bűnszervezet tagjai ellen

hirdetés

Kétmilliárdos adócsalási ügyben emeltek vádat egy országos áruházláncot is működtető bűnszervezet tagjai ellen - tájékoztatta a Csongrád Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.

Szanka Ferenc közölte, az ügyészség 29 embert költségvetési csalás bűntettével vádol.

A több mint 1700 oldalas vádirat szerint a bűnszervezet résztvevői és társaik egy országos áruházlánccal is rendelkező - magyar és szlovák gazdasági társaságokból álló - céghálózatot működtettek. 2011 és 2014 között azt a látszatot keltették, hogy műszaki cikkeket Magyarországról Szlovákiába exportálnak, de a termékeket ténylegesen Magyarországon értékesítették, így elkerülve az általános forgalmi adó megfizetését.

A bűnszervezet tagjai informatikusokkal egy olyan szoftvert is létrehoztak, amelyik az egyébként legális tevékenységet is végző gazdasági társaságok jogszabályoknak megfelelő, illetőleg fekete értékesítését különválasztotta és számlázta. Így nyomon tudták követni, hogy mely értékesítéseket kell az adóhatóságnak bevallaniuk, illetve melyek azok, amelyek után a kiállított bizonylatokat megsemmisíthetik, és az adó megfizetését elkerülhetik.

A bűnszervezet az irányítókon kívül informatikusokból, fiktív cégek vezetésére felkért emberekből, az őket beszervezőkből, a valótlan tartalmú bizonylatokat kezelő és kiállító személyekből, részben valós, részben pedig illegális kereskedelmet folytató gazdasági társaságok alkalmazottjaiból, valamint a fiktív cégek létrehozásában közreműködő ügyvédből állt.

A vádlottak több mint kétmilliárd forint általános forgalmi adó befizetését kerülték el - tudatta a csoportvezető ügyész.