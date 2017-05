Tűz

Hatalmas tűz Dunaharasztinál, több épület is lángokban áll

Száraz gaz és avar kapott lángra kedd délután Dunaharasztinál. A tűz gyorsan terjed, több hétvégi házat, bungalót is elért, de senki sem sérült meg - tájékoztatta a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-t.

Csámpai Attila azt mondta: farakások is égnek, de az eddigi információk szerint lakóházak nincsenek veszélyben. Több vidéki és fővárosi tűzoltó is segíti az oltást.

A környéken sűrű füst van, ezért a környéken a rendőrök segítik a közlekedést - tette hozzá.