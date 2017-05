Bűnügy

Kamaszok erőszakoltak meg egy 14 éves lányt a házibulin

Nemi erőszak gyanújával indított nyomozást a washingtoni Clyde Hill város rendőrsége, miután két középiskolás fiú megerőszakolt egy 14 éves lányt egy házibuliban - írja a helyi sajtó.

A fiúk mobiltelefonnal fényképeket is készítettek az erőszakról, a lányt meztelenül és véresen ábrázoló felvételeket a buli után egymásnak kezdték el küldözgetni a Snapchaten keresztül.

A Q13Fox televízió cikke szerint a lányt és apját a házibulit szervező kamasz két nappal a még április elsején zajlott buli után értesítette az erőszakról. A fiú azt is elmondta, hogy a bűncselekményekről fényképek is készültek. Miután egy orvos megállapította, hogy a lány tényleg nemi erőszak áldozata lett, a család feljelentést tett a rendőrségen.

A lány a bírósági iratok tanúsága szerint azt mondta a rendőröknek, hogy semmire sem emlékszik az esetből. Mint mondta, nagyon részeg lett, miután sok whiskey-t, vodkát, sört és egyéb italokat fogyasztott. Arra ugyan még emlékezett, hogy táncolt és csókolózott a két gyanúsítottal, de ezen túl csak arra, hogy másnap reggel erős hasfájásra ébredt a házban, és látta, hogy véresek a cipői.

Azt is csak reggelizés közben tudta meg, hogy egy órára "eltűnt" a buliból, amin nagyjából 150-200 fiatal vett részt. A beszámolók szerint ő volt ott a legfiatalabb.

A Kiro7 információi szerint a rendőrök négy kamasz fiú telefonját foglalták le a nyomozás részeként. Két 17 évesét, akiket a nemi erőszakkal gyanúsítanak, és két 16 évesét, akik a gyanú szerint a fényképeket készítették a magatehetetlen lány megerőszakolásáról.