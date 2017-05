Tragédia

Öngyilkos lett a 12 éves fiú, mert otthon felejtette a házifeladatát

hirdetés

Fotó: Daily Mail

Felakasztotta magát a szobája ajtajára a 12 éves Tyrese Glasgow, az angliai Oldhamban. A fiú már úton volt az iskolába, amikor rájött, hogy elfelejtette magával vinni a házifeladatát. Tyrese hazarohant, de akkor észrevette, hogy rossz kulcsot vitt magával, amikor végre bejutott a házba, már túl késő volt - írja a Daily Mail.

A fiú anyját az iskolából hívták telefonon, hogy Tyrese nem ment be aznap az óráira. A 32 éves Katy Cross hazarohant, de fiának már csak a holttestét találta meg. Később elmondta, hogy a fia mintadiák volt, akit tavaly 1300 ember közül választottak az év tanulójának. Rettegett attól, hogy egyszer rossz jegyet, vagy megrovást kap.

Az anya elmondta, ha aznap reggel is ő vitte a fiát az iskolába, de amikor kiszállt, Tyrese rájött, hogy nincs nála a házija. Katy azt mondta neki, hogy szaladjon gyorsan haza érte, de aztán siessen vissza az iskolába. Mindez talán negyed órájába került volna, vagyis még bőven becsengetés előtt vissza kellett volna érnie.

Amikor értesítették az iskolából, Katy és a párja is azonnal hazarohantak. Mentőt hívtak, és próbálták újraéleszteni a fiút, de már túl késő volt. Tyrese egész életében nehezen dolgozta fel az érzelmeit, könnyen dühbe gurult, aztán amikor megnyugodott, mindig zokogni kezdett. Labilis természete miatt szakemberhez is járt, de a szülei válása nagyon megviselte.