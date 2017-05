Állattámadás

Halálra marcangolta gondozóját egy állatkerti tigris

Fotó: AFP

Megtámadta gondozóját egy állatkerti tigris hétfőn délelőtt az angliai Hamertonban. A 33 éves Rosa King a helyszínen belehalt a sérüléseibe - írja a BBC. Az állatkert vezetősége szerint tragikus baleset történt, és a nyomozás jelenlegi állása szerint a rendőrök is úgy látják, semmi sem utal szándékosságra.

A rendőrséget délelőtt negyed 12-kor hívták az állatkertből, egy mentőhelikopter húsz perccel később szállt le a helyszínen. Délre az összes látogatót evakuálták a parkból. Az állatkert később közleményt adott ki, amelyben azt írták, hogy az incidens során egyetlen látogató sem volt veszélyben.

A baleset körülményeiről egyelőre keveset tudni, csak annyi biztos, hogy amikor King a kifutó területére lépett, a tigrisnek bezárva kellett volna lennie, mégis kijutott a kifutóra. A tanúk sikolyokat hallottak, majd ideges gondozókat láttak a tigriskifutó felé rohanni, akik aztán 10-15 percen át dobáltak be húst a ragadozónak.

Steve Backshall vadszakértő szerint nem meglepő, hogy az állatkerti tigrisek időnként stresszesek. A vadonban magányosan élnek, és hatalmas több ezer négyzetkilométeres területet járnak be. Az állatkertekben ehhez képest többen vannak összezárva, számukra nagyon szűk helyeken.

A Hamerton állatkert 1990 júniusában nyílt meg, a maláj tigrisek kifutóját tavaly júliusban adták át. Még 2008 októberében egy gepárd megszökött a parkból, a ragadozóra aztán egy 9 éves kisfiú talált rá, családja otthonának hátsó kertjében.