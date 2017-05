Tragédia

Saját anyját verte halálra a mezőhegyesi férfi

A rendőrség honlapján közöltek szerint halált okozó testi sértés miatt őrizetbe vett egy férfit, aki a gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta az édesanyját, hogy az idős nő életét vesztette. 2017.05.27 08:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A police.hu-n megjelent hír szerint a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2017. május 26-án késő este érkezett bejelentés arról, hogy mezőhegyesi otthonában elhunyt egy nő. A 83 éves nő fia a lakásban volt a rendőrök érkezésekor. Nekik a helyszínen azt állította, hogy édesanyja a sérüléseit néhány nappal korábban szerezte, amikor ismeretlenek megtámadták, bántalmazták és elvették a pénzét.



A történet azonban gyanút keltett a rendőrökben, akik őrizetbe vették a férfit. ugyanis tudomásukra jutott, hogy az elhunyt fia máskor is megütötte az idős nőt és sokszor kiabált is vele , és a tragédia előtt is vita alakult ki közöttük. Mint írják, a gyanú szerint a 46 éves Sz. László olyan súlyosan bántalmazta édesanyját, hogy a nő életét vesztette.