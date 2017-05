Bűnügy

Két vendéget késelt meg egy lagziban, mert kifújolták, a karaoke-előadását

Két embert késelt meg egy lakodalomban egy vietnami férfi - írja a BBC.

A 44 éves Nguyen Ngoc Diep egy Tien Giang tartományban tartott esküvő után esett neki a násznépnek, mert kifújolták a karaoke-előadását.

A vendégeknek olyannyira nem tetszett Diep éneklése, hogy egyikük el is vette tőle a mikrofont, miközben éppen az ifjú párnak adott elő egy dalt.

Diep annyira felháborodott a kritikán, hogy kést rántott. Egy vendég, Le Hong An megpróbált véget vetni a veszekedésnek, őt több helyen is megszúrta, a 35 éves áldozat a kórházban belehalt a sérüléseibe.

A mikrofont elragadó férfi szintén kórházba került, állapota súlyos.

Nguyen Ngoc Diepet letartóztatták.