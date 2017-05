Bűnügy

Segítséget kért tőlük a tinilány, de inkább megerőszakolták

hirdetés

Négy férfi erőszakolt meg egy tizenéves lányt az angliai Ramsgate-ben - írja a Daily Mail.

A lány egy átpoharazott este után részegen elkeveredett a barátaitól. Megállt, hogy útbaigazítást kérjen néhány épp arra járó férfitól, de ők elkapták, felvitték egy emeleti lakásba, és sorban megerőszakolták.

A 37 éves Tamin Rahmani, a 20 éves Shershah Muslimyar, a 20 éves Rafiullah Hamidy és tizenéves tettestársuk tagadják, hogy nemi erőszakot követtek volna el. Egyikük azt is csak azután ismerte el, hogy szexelt a lánnyal, miután megtalálták az áldozaton a DNS-ét. Ő később azt állította, hogy ő is nagyon részeg volt, amikor a dolog történt.

Az ügyben jelenleg is zajlik a nyomozás.