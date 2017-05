Bűnügy

Molotov-koktéllal akart revansot venni a feleségén a féltékeny győri férfi

hirdetés

Csak a szerencsén múlott, hogy nem robbant fel az a monostori ház, amire égő kanócos benzinesflakont dobott egy féltékeny győri férfi. A történet két évvel ezelőtt kezdpődött, amikor egy 53 éves monostori asszony elhagyta az élettársát, és hozzáment a B. Tamáshoz. Kapcsolatuk azonban megromlott, a férj többször megverte a nőt, egyszer a bordáit is eltörte. Súlyos testi sértésért emiatt el is ítélték, pénzbírságot kapott - írja a Zsaru magazin.

A nő eközben előző párjával is tartotta a kapcsolatot. Mesélt neki agresszív férjéről, és arról is, hogy április közepén megelégelte a kegyetlen bánásmódot, és elhagyta őt. Egy almásfüzitői munkásszállóra költözött, majd április 28-án délután meglátogatta monostori barátját. Férje épp akkor telefonált neki, ám a nő nem árulta el, hova szökött.

Igen ám, csakhogy elfelejtette letenni a telefont, így B. Tamás megtudta, hogy felesége a volt élettársánál van. A féltékenységtől elvakult férfi ezután többször is telefonált, és fenyegetőzve közölte, odamegy.

Végül így is tett.

Útközben egy benzinkútnál egy félliteres műanyag flakont megtöltött benzinnel. Amikor a házhoz ért, becsöngetett, de nem engedték be. Először belöttyintett egy kis benzint a kertbe, és meggyújtotta, azonban hamar elégett, és semmi sem történt. Ekkor zsebkendőt tömött a flakonba, majd a kilógó részét meggyújtotta, és a ház ablaka felé dobta. Szerencsére egy tuja eltérítette a flakont, így az nem törte az üveget. Az ablak alatt ugyanis egy gázkonvektor van, az egész épület pillanatok alatt felrobbanhatott volna.

B. Tamás a sikertelen revans után elmenekült, felesége és annak volt párja pedig értesítették a rendőrséget. A járőrök megkérdezték az asszonyt, autóval érkezett-e Győrből a férje, de a nő közölte, nincs kocsijuk. Az egyenruhások gyanították, hogy vonattal ment, ezért megtudakolták, mikor indul a legközelebbi szerelvény Győrbe. Kiderült, hogy pár percük van csak, ezért segítséget kértek a kapitányságon lévőktől, ők ugyanis nem értek volna oda. A férfit a körzeti megbízottak kapták el.

A támadóra egy lépcső alatt megbújva találtak rá. A kihallgatáson először azt állította, senkit sem akart bántani, és kárt sem akart okozni. Később azonban elszólta magát és elárulta, hogy fel akarta gyújtani a házat.

A tűzvizsgáló megállapította, ha az épület kigyullad, a tűz átterjedhetett volna a szomszédos házakra. B. Tamás ellen közveszély okozása bűntette kísérletének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.